İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, hava savunma birlikleri tarafından düşürülen insansız hava araçları ve füzelere ait enkazların sergilendiği fuarı ziyaret etti.

Hatemi, İran Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, özellikle hava savunma birliklerinin özverili mücadelesi sayesinde düşmanın ülkeye yönelik hedeflerine ulaşamadığını söyledi.

Sergide, düşmana ait çeşitli büyük insansız hava araçları, füzeler ve askeri teçhizatın hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürülen parçalarının yer aldığını belirten Hatemi, bunun hava savunma birliklerinin operasyonel başarılarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Serginin düşmana önemli bir mesaj verdiğini vurgulayan Hatemi, İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi savunmaya hazır ve kararlı olduğunu, düşmanın askeri kapasitesinin ise sahada hedef alınabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Hava savunma birliklerinin geçmiş çatışmalardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda hazırlık seviyesini daha da yükselttiğini belirten Hatemi, "Düşman bir kez daha hata yaparak ülkemize yönelik herhangi bir saldırıda bulunursa, bu kez çok daha ağır kayıplarla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Hatemi ayrıca, hava savunma birliklerinin yeni başarılara imza atmaya hazır olduğunu belirterek askerlerin çalışmalarını takdir etti.