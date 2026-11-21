İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, diplomasi sürecinde savaşta elde edilen kazanımların korunması gerektiğini belirterek, Tahran’ın ülkenin onurunu ve itibarını zedeleyecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi.

Erakçi, yaptığı açıklamada, İran’ın savaş sırasında direndiğini ve karşı tarafın zafer kazanmasına izin vermediğini belirterek, diplomasi masasında da bu kazanımları karşı tarafa teslim edecek bir anlaşmaya yanaşmayacaklarını ifade etti.

İran’ın iyi, onurlu ve ülkenin itibarını koruyan bir anlaşma arayışında olduğunu vurgulayan Erakçi, “Kimse onurumuzu sorgulatacak bir anlaşma istemiyor. Savaşta nasıl kazandıysak, anlaşmada da kazanmamız gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz.” dedi.

İran’ın meşru talepleri bulunduğunu kaydeden Erakçi, ülkesinin herhangi bir kusuru olmadığı hâlde saldırıya uğradığını ve saldırıların müzakereler devam ederken gerçekleştiğini savundu.

Erakçi, son iki yılda üç kez müzakere ve savaş sürecinden geçtiklerini belirterek, ilk iki müzakere girişimi sırasında İran’a saldırı düzenlendiğini, üçüncü girişimde ise anlaşmaya varılmasına ve uygulama aşamasına geçilmesine rağmen karşı tarafın anlaşmayı ihlal ederek yeniden savaş başlattığını söyledi.

İran’ın “ne savaş ne barış” durumundan çıkmak istediğini ancak bunun için yeni bir savaşın başlamayacağına dair güvence sağlayacak koşulların oluşması gerektiğini belirten Erakçi, aceleyle yapılacak bir anlaşmanın kısa süre sonra yeniden ihlal edilmesinin hiçbir fayda sağlamayacağını ifade etti.

Erakçi, son anlaşmadan yalnızca 15 gün sonra savaşın yeniden başladığını hatırlatarak, 12 günlük savaş ile 40 günlük savaş arasında da yaklaşık sekiz aylık bir süre bulunduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, bu nedenle varılacak anlaşmanın kalıcı ve nihai olması, savaşın yeniden başlamasını önlemesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut durumdan çıkmanın ve anlaşmaya ulaşmanın arzu edilen bir sonuç olduğunu belirten Erakçi, ancak bunun ancak iyi bir anlaşmayla mümkün olabileceğini kaydetti. Erakçi, yalnızca mevcut koşullardan kurtulmak amacıyla her türlü anlaşmanın kabul edilemeyeceğini ve meselenin karmaşıklığının doğru anlaşılması gerektiğini söyledi.

Erakçi, Katar ve Pakistan’ın İran ile ABD arasında mesaj alışverişinde bulunduğunu, çeşitli fikir ve önerileri taraflara ilettiğini ve bunların değerlendirildiğini açıkladı.

Arabulucuların görevinin iki taraf arasında temas kurmak ve ortak bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak olduğunu belirten Erakçi, bu ülkelerin yürüttüğü diplomatik trafiğin doğal olduğunu ifade etti.

Bölge ülkelerinden İran’a gelen her uçağın mutlaka müzakereci veya arabulucu taşıdığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını söyleyen Erakçi, uçuşlardaki sorunlar nedeniyle İran’ın ekonomik heyetlerinin bölge ülkelerine seyahatlerinde büyük ölçüde charter uçuşlarından yararlandığını belirtti. Bazı bölge ülkelerinin de İran heyetlerinin ulaşımını sağlamak için uçak tahsis ettiğini kaydeden Erakçi, İran ile bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin sürdüğünü vurguladı.

İran’ın arabuluculuk çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmeleri ve temasları hiçbir zaman gizlemediğini belirten Erakçi, Pakistan’a yaptığı son ziyarette Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir ile gerçekleştirdiği görüşmenin kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Katar heyetiyle yapılan görüşmenin de gizli bir temas olmadığını ifade eden Erakçi, mesaj, fikir ve öneri alışverişinin arabulucuların doğal görevinin bir parçası olduğunu söyledi.

Erakçi, “Arabulucular bu görevlerini yerine getirmeselerdi, neden görevlerini yapmadıklarını sormamız gerekirdi.” diyerek diplomatik temasların olağan niteliğine dikkat çekti.

İran ile ABD arasındaki mevcut iletişim kanallarının yalnızca Katar ve Pakistan üzerinden yürütüldüğünü belirten Erakçi, diğer ülkelerin arabuluculuk sürecine katılabileceği yönündeki iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerin sürece dâhil olmaya çalıştığını ancak Tahran’ın mevcut arabulucuları değiştirmek, sayılarını azaltmak veya yeni arabulucular eklemek için şu aşamada bir neden görmediğini ifade eden Erakçi, mevcut sürecin devam ettiğini ve mesajların iletildiğini kaydetti.

Erakçi ayrıca bütün temasların İran’daki yetkili kurumların tam gözetimi altında yürütüldüğünü vurguladı. Gerçekleştirilen her görüşmenin ayrıntılı raporlarının hazırlandığını, aktarılan mesajların ilgili makamlara iletildiğini ve sonraki adımların bu kurumlarda kararlaştırıldığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, müzakerelere ilişkin tüm temasların ülkenin sorumlu makamlarının denetimi ve yönetimi altında sürdürüldüğünü ifade etti.