Erakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti değerlendirdi.

Ummanlı mevkidaşı ve Umman Sultanı ile verimli ve önemli görüşmeler yaptığını dile getiren Erakçi, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, ABD'nin saldırıları ve savaşın yeniden alevlenmesini önlemeye yönelik çabaların ele alındığını belirtti.

Umman'ın diplomatik çabalarına değinen Erakçi, bu ülkenin bölgesel diplomasi ve anlaşmazlıkların çözümünde olumlu rolünü sürdürdüğünü söyledi.

Erakçi, "Umman ile bağımsız yeni bir bölgesel güvenlik çerçevesi oluşturulması konusunda da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bölge genelinde güvenliğin dış müdahale olmaksızın, kendi içinden sağlanması gerektiği yönündeki görüş giderek güçleniyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, Özbekistan Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla üçlü bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özbekistan'ın Orta Asya'da, Umman'ın Fars Körfezi'nde bulunduğuna ve İran'ın bu iki bölge arasında bağlantı noktası oluşturduğuna dikkati çeken Erakçi, toplantıda transit geçiş ve bağlantısallık konularının ele alındığını, bu alanlardaki istişare ve çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını aktardı.