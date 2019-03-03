İranlı yetkiliden Devrim Lideri'nin bildirisine vurgu

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Mehr’e verdiği kısa bir röportajda İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin “İkinci Adım” isimli bildirisiyle ilgili olarak, “Devrim Liderimizin bu bildirisi ülkenin genel politikaları alanında birer temel taş olarak kullanılacak. Dolayısıyla biz düzenin genel politikaları konusunda sözü geçen bildiriyi temel alacağız.” ifadelerinde bulundu.

Rızai söz konusu bildiriye ilişkin Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin aldığı politik kararlarda yeni bir dönem başlayacağı konusunda şöyle dedi: Bu bildiri de üst dereceli bir belge olarak ülkenin genel politikalarının belirlenmesi için kullanılacak.