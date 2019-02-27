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27 Şubat 2019 - 12:09

Ruhani, Ermenistan Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı

Ruhani, Ermenistan Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı

Bugün sabah saatlerinde Tahran’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Tahran’ın Sadabad Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde resmi ziyaret için İran’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşıladı.

Resmi törende İran ve Ermenistan milli marşının çalınması ardından Ruhani ile Paşinyan yanlarındaki üst düzey heyet üyelerini birbirlerine tanıtarak, karşılıklı müzakerelere başladı.

Tahran-Erivan arasında politik, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak işbirliğinin artırılması Paşinyan’ın Tahran ziyareti kapsamında ele alınacak konulardan biridir.

News Code 1876961
Ruya FEREYDUNI

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