İranlı Büyükelçi'den BBC Farsça'nın çifte standart tutumuna tepki

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, BBC Farsça üst düzey yöneticilerinin Yeni Zelanda’daki olaylarla ilgili tutumunu eleştirdi.

Baidinejad'ın paylaştığı mesajda, “BBC Farsça üst düzey yöneticileri, DEAŞ ile bölücü terör örgütlerinin İran’a yönelik saldırılarını terörist bir saldırı olmadığını ifade etmek için çok bahane ürettler. BBC Farsça’ya göre bu tür saldırıları 'terör saldırısı' olarak hitap etmek için tek bir kriter var. O da İngiltere’ye yönelik yapılan saldırılardır. Bu nedenle Londra'da bıçakla yapılan herhangi bir saldırı bir terör saldırısı, fakat Yeni Zelanda'daki katliam ise sıradan bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Dün Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik yapılan terör saldırısı sonucu 49 kişi hayatını yitirirken onlarca kişi de yaralanmıştı.