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4 Nisan 2019 - 09:46

İranlı Büyükelçi:

İngiltere Brexit'e rağmen nükleer anlaşmaya bağlı kalacak

İngiltere Brexit'e rağmen nükleer anlaşmaya bağlı kalacak

İran’ın Londra Büyükelçisi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çekilmesiyle birlikte yeni yaptırımlar uygulayacağı fikrinin yanlış olduğunu söyledi.

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamit Baidinejad, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çekilmesiyle birlikte yeni yaptırımlar uygulayacağı fikrinin yanlış olduğunu söyledi.

Brexit'in gerçekleştiği halde de İngiltere'nin nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını aktaran Baidinejad paylaşımında, İngiltere Parlamentosunun ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) için gelecekte yeni yaptırımların uygulanmasını ön koşul olarak belirlediğini ifade ederek, “Ancak bazıları bu konuda İngiltere’nin İran’a yaptırım uygulayacağına dair hataya kapıldılar.” dedi.

Baidinejad’ın attığı tweette, “İngiltere Parlamentosunun yeni yasasının detayları, AB düzenlemeleri ile uyumludur.” ifadesine yer verildi.

News Code 1877691
Muhammed BURHAN

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