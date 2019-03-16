Terör saldırısına karşı Ayasofya ibadete açılsın tepkisi

Yeni Zelanda'da cuma namazı saatinde, camilere yapılan terör saldırısı sonrası 49 kişi hayatını kaybetti. Saldırganlardan biri yayınladığı manifestoda, Türkler için tehdit cümleleri kullandı. Ve dikkat çeken bir Ayasofya mesajında bulundu.

TERÖRİSTTEN TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Yeni Şafak'a göre, katil teröristin yayınladığı manifestoda "Boğaz'ın Doğu yakasında topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz. Orada size zarar gelmeyecek. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e (İstanbul) gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA AYASOFYA AÇILSIN BAŞLIĞI GÜNDEM OLDU

Kanlı eylemin ardından ortaya çıkan bu mesajın ardından Türkiye'den ve dünyadan tepkiler gelirken sosyal medyada da kullanıcılar #AyasofyaİbadeteAçılsın başlığı ile gündem oluşturdu. Kullanıcılar Ayasofya ve Türkleri alan ifadelere tepki göstererek paylaşımlarda bulundular.