İranlı yetkiliden Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İnstagram hesabı üzerinden Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin tepki gösterdi.

Bu çirkin cinayeti şiddetle kınyan Rızai’nin paylaşımında, "Yeni Zelanda gibi barışçıl bir ülkede benzeri görülmemiş böyle bir cinayetin yapılıyor olması bu olayın daha önceden organize edildiğini gösteriyor. Bu tür cinayetlerin dünya çapında yaygınlaşmasının temel nedenlerinden biri İsrail'in İslamofobi odaklı çalışmalarıdır." ifadesine yer verildi.

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlenmiş; ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern, ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.