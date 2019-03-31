31 Mart yerel seçimlerinin ilk şüpheli olayı gerçekleşti

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, deniz otobüs firması Gestaş'ın Bozcaada'ya seferini iptal ettiğini duyururken, alınan bu karara çok sert sözlerle yüklendi.

Sabah 08.00 seferli Geyikli-Bozcaada Feribotunun iptal edilmesine tepki gösteren CHP'li vekil Erkek, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yüzlerce seçmenin oy kullanmak için Bozcaada'ya geçmeyi beklediğini ifade eden CHP'li Erkek, "Gökçeada seferlerinde herhangi bir iptal yok. Oysa hava koşulları nedeniyle bir iptal olursa önce Gökçeada olur. Oraya sefer yapılabiliyorsa Bozcaada'ya daha rahat yapılabilir" dedi.

Odatv'de yer alan habere göre; Erkek ayrıca, "İptal edilen saat, denizin ve havanın en uygun olduğu saattir" derken, Gestaş'ın daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Gestaş'ın sitesine girildiğinde sefer iptalinin duyurusu da fark ediliyor.