Galatasaray Gomis için FIFA'ya gidiyor

Suudi Arabistan ekibinin 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon Euro'luk taksiti geciktirmesi ve son haftalarda görüşecek bir yetkili dahi bulamayan Galatasaray, Al Hilal kulübüne 10 gün süre verdi. Suudi Arabistan ekibinin 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon Euro'luk taksiti geciktirmesi ve son haftalarda görüşecek bir yetkili dahi bulamayan Galatasaray, Al Hilal kulübüne 10 gün süre verdi.

Star'da yer alan habere göre, ödemede gecikmenin neden yaşandığı ise henüz açıklanmadı.