  1. Spor
1 Nisan 2019 - 17:05

Galatasaray Gomis için FIFA'ya gidiyor

Galatasaray Gomis için FIFA'ya gidiyor

Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in 2 milyon Euro'luk son taksitini Al Hilal Kulübünden alamayan Galatasaray, FIFA'ya gitmek için geri sayıma geçti.

Suudi Arabistan ekibinin 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon Euro'luk taksiti geciktirmesi ve son haftalarda görüşecek bir yetkili dahi bulamayan Galatasaray, Al Hilal kulübüne 10 gün süre verdi. Suudi Arabistan ekibinin 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon Euro'luk taksiti geciktirmesi ve son haftalarda görüşecek bir yetkili dahi bulamayan Galatasaray, Al Hilal kulübüne 10 gün süre verdi.

Star'da yer alan habere göre, ödemede gecikmenin neden yaşandığı ise henüz açıklanmadı.

News Code 1877643
Azar MAHDAVAN

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