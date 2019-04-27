Türkiye'de internet kullanımı yüzde 72'ye çıktı

Doany, Türk Telekom'un Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile hayata geçirdiği "İnternetle Hayat Kolay" etkinliğinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2014'ten bu yana Türkiye'de internet kullanımının yüzde 48'den yüzde 72'ye yükseldiğini kaydeden Doany, kadınların internet kullanım oranlarının yüzde 38'den yüzde 65'e, bilgisayar kullanımı oranlarının ise yüzde 39'dan yüzde 50'ye çıktığını belirtti.

Doany, internet kullanımı oranlarının artmasında ve farkındalık sağlanmasında Türk Telekom'un da kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'nin doğusu ile batısı, kentsel bölgeleri ile kırsal bölgeleri arasında gözlemlenen dijital uçurumun kadınların işgücüne katılım oranlarında da kendini gösterdiğine dikkati çeken Doany, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projenin 5 yıllık süresi boyunca Türkiye'nin dijital dönüşümü kapsamında ülkenin bilgi toplumuna geçiş sürecine, elde ettiği büyük başarılar ile önemli ölçüde katkı sağlayan İnternetle Hayat Kolay projesinin yeni döneminde de kadınlara olan desteğini sürdüreceğini açıklamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İnternetle Hayat Kolay projesini başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz."