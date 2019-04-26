Putin'den 'İran-Rusya-Azerbaycan Zirvesi' açıklaması

Çin’de düzenlenen 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere başkent Pekin’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede Vladimir Putin, İran-Rusya-Azerbaycan zirvesinin Ağustos ayında ülkesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Azerbaycan basınına göre, ikili ilişkilere de değinen Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında yüzde 14 oranında artarak 2,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, 126 ülke ve 29 uluslararası kurumun Çin'le Kuşak ve Yol iş birliği anlaşmaları imzaladığını ve yaklaşık 40 yabancı lider ile 150'den fazla ülkeden temsilclerin foruma katılacağını bildirmişti.