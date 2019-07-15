ABD İran kültürünün bölgeye etkisinden çok korkuyor

İran’ın kültür elçileri Türkmenistan’ın Mary kentindeki yeni camii, müze ve kütüphane ile bazı modern ve tarihi mekanları ziyaret etti.

İran heyetinde yer alan Fars Dili ve Kültürü Akademisi Başkanı Gulam Ali Haddad Adil, burada yaptığı açıkalmada, “Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, İran bu bölgede birçok faaliyette bulundu.” dedi.

Haddad Adil, “Son 40 yılda bölgede nereye gidersek gidelim, Amerika ve İsrail kültürel ve manevi etkimizden duyduğu korkudan dolayı İran'ın faaliyetlerini engellemeye çalıştı.” ifadelerini kullandı.

Bunlara ilave olarak Haddad Adil, “İran İslam Cumhuriyeti'nin Müslümanlar arasındaki popülerliği, para ve dolar ile değil halkımızın inançlarına dayanarak elde edilmiştir.” diye konuştu.