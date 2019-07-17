Türkmenistan ile ikili ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Aşkabat'ta bulunan İran İslami Şura Meclisi İran-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kuroş Kerempur ile beraberindeki heyet Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mamedova ile görüştü.

Bu görüşmede İran-Türkmenistan ilişkilerine değinen Kerempur, Türkmenistan ile yakın ilişkilerin her zaman İran dış politikasının önceliği olduğunu belirterek, İran’ın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

Kerempur, “İran Meclisi Tahran ile Aşkabat arasındaki iyi ilişkileri daha da geliştirmeye yardımcı olacak her türlü eylemi destekliyor.İran ve Türkmenistan her zaman zor durumda, bölgesel ve uluslararası düzeyde birbirlerine destek oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkmen yetkili ise, “Türkmenistan'ın dış politikası açık kapı politikasıdır ve bu yönde başta İran olmak üzere tüm komşu ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.” diye konuştu.

İran heyetinin Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Öwezgeldiyeviç Meredov ile de bir araya gelmesi bekleniyor.