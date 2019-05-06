İlham Aliyev’den Putin’e başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova’da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Azerbaycan basınına göre; İlham Aliyev’in kaleme aldığı mesajda, “Şeremetyevo Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası sonucu çok sayıda insanın ölümüyle ilgili haberler beni derinden üzdü.” ifadesine yer verildi.

SU1492 Moskova-Murmansk seferini yapan 78 yolculu uçak dün acil iniş yaptıktan sonra alev aldı ve facia sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti.