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6 Mayıs 2019 - 16:30

İlham Aliyev’den Putin’e başsağlığı mesajı

İlham Aliyev’den Putin’e başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova’da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova’da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi.

Azerbaycan basınına göre; İlham Aliyev’in kaleme aldığı mesajda, “Şeremetyevo Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası sonucu çok sayıda insanın ölümüyle ilgili haberler beni derinden üzdü.” ifadesine yer verildi.

SU1492 Moskova-Murmansk seferini yapan 78 yolculu uçak dün acil iniş yaptıktan sonra alev aldı ve facia sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti.

News Code 1878457
Muhammed BURHAN

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