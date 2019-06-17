Tahran’da Türkmen sanat eserleri sergisi açıldı

Türkmenistan Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında Tahran’daki İran Sanatçılar Evi’nde Türkmen kültürel mirasını ortaya koyacak sanat eserleri sergisi açıldı.

Açılış törenine Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şahmuradov, Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi Ahmet Kurbanov ile İran Sanatçılar Evi'ndeki İslam Kültürü ve İletişim Örgütü'nün temsilcisi Seyyid Muhammed Hüseyin Haşimi iştirak etti.

Törende konuşma yapan İranlı yetkili,"İran ileTürkmenistan halklarının arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve kardeşliğin artması iki ülke arasındaki birlik, dayanışma ve dostlukta önemli bir etkendir." dedi.

Türkmen Bakan da konuşmasında Tahran ile Aşkabat arasındaki ilişkilere işaret ederek, "İki ülkenin birçok alanda sahip olduğu ortaklıklar karşılıklı ilişkilerin güçlenmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

Kültür Günleri etkinliklerinin iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.