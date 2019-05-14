Nikol Paşinyan Brüksel’de İlham Aliyev ile kısa görüşme gerçekleştirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Brüksel’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kısa süreliğine bir araya geldi. Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Belçika’nın başkentinde Doğu Partnerliği’nin 10’uncu yıldönümü münasebetiyle düzenlenen özel akşam yemeğine katıldılar.

Paşinyan bu görüşme hakkında sorusuna caveben “Ben ve Sn. Aliyev akşam yemeği sırasında kısa sohbet ettik. Bu Dağlık Karabağ’daki durumuyla ilgili gebel bir sohbetti” sözlerini dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı ileride öngörülen yeni görüşmelerle ilgili henüz net bir programın olmadığını ifade etti.

Ermenihaber'e görei Paşinyan ayrıca, “Eminim müzakere süreci devam edecek ve şimdi Dağlık Karabağ’ı müzakere masasına geri getirilmesi çok önemlidir. Karabağ olmadan meseleyi çözmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.