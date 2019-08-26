  1. Ekonomi
26 Ağustos 2019 - 14:50

Türkmen büyükelçi:

İran ticari ilişkilerde Türkmenistan'ın önceliği

İran ticari ilişkilerde Türkmenistan'ın önceliği

Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi Ahmet Kurbanov, "İran, türkmenistan'ın ticari ilişkilerini geliştirmek istediği önceliklerinden biridir." dedi.

Dün akşam saatlerinde Meşhed kentinde düzenlen Türkmenistan Malı Özel Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Türkmenistan’ın Tahran Büyükelçisi Ahmet Kurbanov, Türkmen ürünlerinin Meşhed’de sergilenmesini "İran’la olan karşılıklı ilişkilerinin genişletilmesi için önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Türkmenistan fuarlarının İran’da düzenlemeye devam edeceğini belirten Ahmet Kurbanov, bunun iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin artmasını sağlayacağını söyledi.

Kurbanov sözerine ek olarak, “Türkmenistan bağımsızlığından bu yana, İran'la farklı alanlardaki münasebetler iki ülkenin yetkililerinin çabaları sayesinde daha da artmıştır.” ifadelerinde bulundu.

News Code 1880770
Ruya FEREYDUNI

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