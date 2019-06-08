İran'dan ABD'nin petrokimya yaptırımlarına sert tepki

İran Dışileri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin İran’ın petrokimya şirketlerine yaptırımlarını şiddetle kınayarak, bu girişimi bir ekonomik terörizm örneği ve Bayaz Saray’ın İran halkına karşı süregelen düşmanlıklarının devamı olarak nitelendidi.

Musevi sözlerinin devamında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la müzakere etme iddiasının boş olduğunu kanıtlamak için sadece bir hafta zamana ihtiyaç vardı. ABD’nin azami baskı politikası eski başkanları tarafından defalarca denenmiş olan başarısız bir politikadır. Bu bir yanlış yoldur ve ABD yönetimi bu politika için belirlenen hedeflerinin hiçbirine ulaşılamayacağından emin olabilir.” ifadelerinde bulundu.

Bazı ABD yetkililerinin İran’la müzakere etme iddialarının aldatıcı ve gerçek dışı olduğunu belirten Musevi, “ABD’nin bu girişimi uluslararası ilişkilerle hukukun ilkelerine aynı zamanda bu rejimin uluslararası yükümlülüklerine aykırıdır.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “Tüm ülkelerin uluslararsı hukukun temel ilkelerinin ihlallerine karşı tepki verme ve uluslararası toplumun çok taraflılık konusundaki başarılılarının ABD yönetiminin tek taraflı hareketleriyle ortadan kaldırılmasına izin vermeme sorumluluğu vardır.” diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya firması Fars Körfezi Petrokimya Sanayii Şirketi (PGPIC) ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.