Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti: David Maria Sassoli

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) başkanlık seçimi yapıldı.

Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli ikinci tur oylamada 667 geçerli oyun 345'ini alarak bu göreve gelen isim oldu. Oy çokluğuna ulaşmak için 332 oy gerekiyordu. Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP) başkanı Manfred Weber daha önce dengelerin korunması açısından Sassoli'yi destekleyeceğini söylemişti.

AP'de bu görev için Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil yarıştı.

AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan AP'nin başkanı, 751 temsilcinin bulunduğu parlamentoda üyelerin oy çokluğuyla belirleniyor.

AP üyeleri 5 yıllığına seçilirken, AP başkanı her 2,5 yılda değişiyor.

Kaynak: Euronews