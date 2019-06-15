Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı düştü

Alman Welt am Sonntag gazetesine göre, Türkiye üzerinden AB ülkelerine giden göçmen sayısı gerildi.
AB Komisyonu’nun Türkiye’deki göçmenlerle ilgili raporunu yaynlayan gazete, 2019 yılının ilk 4 ayında Türkiye üzerinden AB ülkerine geçiş yapan göçmen sayısında büyük düşüş yaşandığını yazdı.
Raporda, “Bu yılın başından Mayıs ayına kadar Türkiye'den yaklaşık 11 bin göçmen Avrupa Birliği ülkelerine geldi.” belirtildi.
Bu rakamlar bir önceki yıla nazaran yüzde 30 düşüş anlamına geliyor.
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) 18 Mart 2016'da göçmen mutabakatına imza atmıştı.
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