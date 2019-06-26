AB: İran için kurulan mali kanal faaliyete geçmeye hazır

Reuters haber ajansına göre, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mogherini, “ABD'nin bu anlaşmadan çekilme kararından sonra anlaşmayı sürdürmek için çok çalıştık. AB üye ülkeleri ve anlaşmada kalan taraflarla birlikte bu anlaşmayı sürdürmek için kararlıyız.”

İran ve Avrupa arasında ticareti kolayştırmayı amaçlayan mali ödeme mekanizması INSTEX için elinden geleni yaptıklarını anlatan Mogherini, "Bu mali mekanizmanın faaliyete geçmeye hazır hale geldiğine inanıyorum. Umarım İran'ın anlaşmaya bağlı kalmaya devam etmesine yardımcı olur. İran'dan taahhütlerini sürdürmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AB yetklisi ayrıca, İran ile P4+1 ülkeleri (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasındaki "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu" toplantısının önümüzdeki Cuma günü 28 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla "Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı-Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)" adlı bir ödeme kanalı hazırlıyor.