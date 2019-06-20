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20 Haziran 2019 - 12:57

AB, İran'a yeniden yaptırım uygulamak istemiyor

AB, İran'a yeniden yaptırım uygulamak istemiyor

Avrupa Birliği (AB), nükleer anlaşmanın olaası bir ihlali durumunda İran’a karşı yeniden yaptırım uygulamaya istekli değil.

CNN kanalının iki diplomatik kaynağa dayandığı bilgiye göre, Avrupa Birliği'nin (AB) İran’la nükleer anlaşmayı sürdürmeyeçalıştığını ve anlaşmanın olası bir ihlali durumunda Tahran'a yeniden yaptırım uygulamak istemediğini duyurdu.

Söz konusu kaynakların CNN kanalına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini'nin son yaptığı görüşmelerinde bu konuyu öne sürdüğünü ve AB'nin bu bağlamda hızlı olarak devreye girmeyeceğini söyledi.

İran, nükleer anlaşmayı ihlal etmek için değil, anlaşmadaki 36 ve 37. maddelere göre yükümlülüklerini azaltmaya karar vermiştir.

İran, ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal etmesi ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istemiştir. Fakat Brüksel’in anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine sadık kalmadığı için Avrupalı taraflara İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre tanımıştır.

News Code 1879388

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