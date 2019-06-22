İngiliz yetkili bölgedeki kriz için İran'a geliyor

Sky News'a göre, İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison yarın Pazar günü İran’a ziyarette bulunacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Andrew Murrison’un bölgede yaşanan krizleri yatıştırmak için Tahran’a gideceği bildirildi.

İngiliz yetkilinin İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararını da konuşacağı kaydedildilen açıklamada, “Bu ziyaret net ve yapıcı bir etkileşimin sağlanması için önemli bir fırsat olacaktır.” ifadesine yer verildi.