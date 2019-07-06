İranlı "Salyangoz" Arjantin'de büyük başarıya imza attı

İranlı sinemacı Muhammed Towrivarian’ın yaptığı “Salyangoz” adlı kısa film, bu sene 9’uncusu Arjantin’de düzenlenen Uluslararası CINEVERSATIL Film Festivali’nin yarışma bölümünde en iyi film olarak seçildi.

ABD’de düzenlenecek olan 25.Uluslararası Brainwash Film Festivali’ne de katılım hakkı kazanan "Salyangoz" eseri Temmuz ayında bu ülkenin Kaliforniya eyaltinde gösterime girecek.

Söz konusu kısa filmin özeti şöyledir: Üç genç yasa dışı yollarla insan kaçakçıları tarafından Türkiye’ye gitmek istiyor. Yalnız onları sınırdan çıkarmak isteyen insan kaçakçısının dini inançları sorunlara yol açıyor...

Geçenlerde ABD’de düzenlenen Uluslararası Milestone Worldwide Film Festivali’nde en iyi film olarak seçilen “Salyangoz” eseri aynı zamanda İsviçre’nin Cenevre kentindeki 14.Uluslararası Oryantal Film Festivali'nde “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülmüştü.