  1. Kültür
8 Temmuz 2019 - 16:09

İran yapımı 6 film Japonya'da gösterildi

İran yapımı 6 film Japonya'da gösterildi

6. İran ve Hiroşima Barış ve Dostluk Film Festivali, Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Bu sene 6’ncısı Japonya’da düzenlenen İran ve Hiroşima Barış ve Dostluk Film Festivali, “Abu Garip”, “23 Kişi”, “Leyli Benimle”, “Utanma”, “İstabul Kavşağı” ve “Ağaçkakan” adlı 6 İran yapımı filmin katılımıyla gerçekleşti. Festival'de iki Japon filmi de sanatseverlerle buluştu.

7 gün boyunca Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen festivalin genel sekreterliğini her dönem olduğu gibi İranlı oyuncu Parviz Parastui üstlendi.

Her sene İran-Irak savaşında kimyasal saldırıya mağdur kalan gazilerin katılımıyla düzenlenen bu festivalin amacı İran'dan en iyi filmleri göstererek, 8 yıllık İran-Irak savaşının İran halkına ne denli acılara yol açtığını Hiroşima kentindeki sanatseverlere anlatmaktır.

News Code 1879761
Ruya FEREYDUNI

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