İran yapımı film Ermenistan'da gösterilecek

İran yapımı "Ağaçkakan" filmi, 7-14 Temmuz tarihleri arasında Yerevan’da gerçekleştirilecek 16’ıncı "Altın Kayısı" uluslararası film festivalinde sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Behruz Şueybi'nin üstlendiği film madde bağımlılığı ile sosyal sorunlarla yüz yüze olan insanların ilişkilerini ele alıyor.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapılan festivali'nin programında 17 ülkeden 12 uzun metrajlı film(belgesel yada sanat filmi) ve Ermenistan, Türkiye, İran, Gürcistan’dan 25 kısa film yer alacak.

Ermeni Haber'de yer alan bilgiye göre, festival çerçevesinde genç sinemacıların mesleği gelişimine yönelik "Talent Leb" projesi de düzenlenecek.