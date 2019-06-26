İki yabancı festivalden İran yapımı belgesele büyük ilgi

İran Belgesel ve Deneysel Sinema Merkezi’nin Halkla ilişkiler Bölümü’nün haberine göre, İranlı sinemacı Yaser Talebi’nin yazıp yönettiği "Beloved" adlı belgesel, 24-30 Nisan tarihleri arasında Rusya'yadaki Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 15. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali'nde en iyi belgesel filmi seçilerek onur diploması ve rozetiyle ödüllendirildi.

“Beloved” adlı belgesele ayrıca Çin’de düzenlenen 25.Uluslararası Şanghay Film Festivali’nde, festival nişanı verildi.

“Beloved" adlı belgesel, İran'daki Alburz sıradağlarının göbeğinde benzersiz bir yaşam sürdüren 83 yaşındaki yalnız bir annenin zor ama tatlı hayatının hikayesini anlatıyor.

Farkli ülkelerde yapılan festivallere katılan belgesel filmi, ABD’de düzenlenen Big Sky film Festivali’nin Feature Competition bölümünde finalist olmuştu.