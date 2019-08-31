İran yapımı kısa film üç yabancı film festivalinde gösterilecek

İranlı sinemacı Kaveh Mazaheri’nin yazıp yönettiği “Funfair” adlı kısa film, İngiltere’de düzenlenecek 63.Uluslararası Londra Film Festivalin’e katılım hakkı kazandı.

“Funfair” isimli kısa film daha sonra sırasıyla Arnavutluk’ta ve İrlanda’a düzenlenecek olan 18. Ulusulararası Tiran ve 20.Uluslararası Kerry film festivallerinde sinemaseverlerle buluşacak.

İran ile Kanada'nın ortak eseri olan “Funfair” kötü ekonomik koşullardan kaçmak ve daha fazla para kazanmak için hayatlarını tehlikeye atan bir ailenin hikayesini anlatıyor.