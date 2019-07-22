İran: CIA'ya çalışan 17 casus yakaladık

İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkede tutuklanan 17 casusla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yapan 17 kişiden bazılarının idam cezasına çarptırıldığını duyuran İranlı yetkili, "Onların asıl amacı ülkenin hassas merkezlerinde sabotaj eyleminde bulunmaktı." dedi.

"Bu casusluk çetesi üyeleri ülke dışı ile güvenli irtibat kurmak için üst düzey CIA memurlarından özel istihbarat araçlarını kullanmayı öğrenmişler." ifadesini kullanan Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı, şöyle devam etti:

"Tutuklanan 17 casustan hiçbiri yabancı uyruklu değil. Onlar ABD için ülkenin stratejik noktaları ve nükleer merkezlerinden bilgi toplamaya veya İran’da sabotaj eyleminde bulunmaya çalışmışlar. Fakat İstihbarat Bakanlığı tarafından yürütülen operasyon sonucu başarısız kaldılar."

ABD Başkanı Donald Trump’ın iktidara geldikten sonra İran’a yönelik casusluk faaliyetlerinin daha fazla arttığını bildiren İranlı yetkili, fakat bunların İstihbarat Bakanlığı tarafından başarılı bir şekilde çökertildiğini söyledi.