İstihbarat Bakanı: İran'ın gücü günden güne artıyor

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, "1 Nisan İran İslam Cumhuriyeti Günü" dolayısıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Tahran'da yapılan törende konuşan Bakan Alevi, İmam Humeyni’nin (r.a) halka dayanan ve İslami özelliğe sahip olan bir sistem kurduğunu belirterek, “Şimdi İslam Devrimi’nin zaferinden 40 sene geçiyor. Allah’a hamd olsun ki devrimimiz İslam ile Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin sayesinde günden güne güçlenmektedir.” dedi.

İmam Humeyni’nin (r.a) vefatından sonra Devrim Lideri’nin İslam düzeninin gücüne güç kattığını ifade eden Mahmud Alevi, "Liberal ve laik düşüncelere sahip olan bazı kişiler İran İslam Cumhuriyeti’ne zarar vermek istediklerinde, Devrim Lideri her zaman onlara karşı çıkarak İslami düzeni muhafaza etmiştir." şeklinde konuştu.