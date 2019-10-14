Devrim Muhafızları yurt dışında İran'a karşı propaganda yapan isimi yakaladı

Yurt dışında sosyal medya üzerinden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda yapan Ruhullah Zam, Devrim Muhafızları tarafından yakaranarak ülkeye getirildi.
Devrim Muhafızları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ruhullah Zam'ın yurt dışında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yakaranarak ülkeye getirildiği belirtildi.
Sosyal medya Telegram'da "Amad News" adlı bir kanal kuran Ruhullah Zam, yıllardır yabancı istihbarat servisleri ile işbirliği yaparak İran'a karşı kara poropaganda yürütüyordu.
yorumunuz