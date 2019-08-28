İran-Irak sınırında iki terörist etkisiz hale getirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 26 Ağustos’ta Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr kentinde şehit edilen Besiç üyesi Halid Şovani’nin kanının yerde kalmadığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusundan yayınlanan açıklamaya göre, Halid Şovani’nin 26 Ağustos tarihinde şehit edilmesinin ardından bu güçler tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilirken bir terörist de yaralı olarak tutuklandı.

Devrim Muhafızları, icra edilen operasyonun İran'ın Batı Azerbaycan'daki Serdeşt kentine bağlı bir köyde yapıldığını duyurdu.