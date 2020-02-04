  1. Siyaset
4 Şubat 2020 - 11:53

İran'da CIA ajanına idam cezası

İran'da CIA ajanına idam cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, CIA adına casusluk yapan bir kişinin idam cezasına çarptırıldığını belirtti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yapan Emir Rahimpur adlı kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İsmaili, "Emir Rahimpur para karşılığında İran’ın nükleer bilgilerini ABD istihbarat servisine ilettiği için yargılanarak idam cezasına çarptırıldı" dedi.

Son günlerde iki kişinin de casusluk suçundan 5 ve 10 yıl hapse mahkum edildiğini bildiren İsmaili, bu iki kişinin hayırseverlik faaliyetleri adı altında casusluk yaptığını söyledi.

News Code 1884323

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