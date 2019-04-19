İran'da CIA'nın casus çetesi çökertildi

İran İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmut Alevi, 19 Nisan Cuma hutbesi öncesi bir konuşma yaptı.
Son yılda İran İstihbarat Bakanlığı’nın üyüttüğü operasyonlarla iligli açıklama yapan Alevi, “Geçtiğimiz yılda tekfiri terör örgütlerine ait 114 çete ve İslam Devrimi karşıtı 116 terör çetesine karşı operasyon düzenlendi.” dedi.
Alevi, ülke genelinde uluslararası istihbarat servislerine çalışan onlarca casusun tespit edildiğini belirterek, “İran İstihbarat Bakanlığı tarafından icra edilen bu operasyonlar uluslararası istihbarat servislerini büyük ölçüde şaşırmıştır.” ifadesini kullandı.
Alevi, İran'da yapılan istihbarat çalışmaları sonucu ABD İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) casus çetesinin de bulunduğunu açıklayarak, İran’ın istihbarat çalışmalarıyla Siyonist Rejim’in (İsrail) ta derinliklerine nüfuz ettiğine dikkati çekti.
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