  1. Kültür
14 Eylül 2019 - 17:25

İran sineması Kanada'da ilgi topladı

İran sineması Kanada'da ilgi topladı

Yönetmenliğini Mahnaz Muhammedi’nin yapan “Oğul-Anne” adlı film Kanada'da düzenlenen Uluslararası Toronto Film Festivali’nde gösterilerek sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yönetmenliğini Mahnaz Muhammedi'nin üstlendiği “Oğul-Anne” adlı film, Kanada’da düzenlenen Uluslararası Toronto Film Festivali’nde gösterilerek sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

7 Eylül itibariyle başlayan Uluslararası Toronto Film Festivali 15 Eylül’e kadar devam edecek.

Şimdiye kadar dört seansta beyaz perdeye çıkan “Oğul-Anne” filmi son olarak yarın gösterilecek.

Mahnaz Muhammedi’nin ilk uzun metrajlı eseri olan “Oğul-Anne”, iki çocuğuyla yaşayan bir annenin hikayesini anlatıyor.

Raha Hudayari, Mahan Nasiri, Rıza Behbudi, Şiva Ordui ve Meryem Bobani filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

News Code 1881149
Ruya FEREYDUNI

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