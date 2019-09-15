İran Şahı'na yazılmış özel mushaf Türkiye'de

3 bin yıllık İran devletinin en uzun saltanatına sahip olan İran Nasıreddin Şah-ı Kaçar'a yazılmış özel muhaf şu anda Türkiye'de bulunuyor. Bu eserin en güzel yanı, tüm satır aralarında bile türünün tek örneği olabilecek bir tezyinat detayının olmasıdır.

Her sayfada hem tezhip hem de kenarlarda halker dediğimiz yalnız altından yapılma desenler olmasıyla birlikte bütün satır aralarında Kur’an metni altında talik yazi ile meal metinler var.

Nasıreddin Şah (17 Temmuz 1831 - 1 Mayıs 1896), 1848-1896 yılları arasında İran padişahı olarak hüküm sürdü.

Muhammed Şah'ın küçük oğullarından biri olmasına karşın, annesinin etkisiyle veliaht seçildi. 1848'de babasının ölümünün ardından tahta çıkmıştı.

İzlediği politikalarla çeşitli çevrelerin düşmanlığını kazanan Nasıreddin Şah, 1896'da Tahran'da 50. padişahlığının yıl dönümü kutlaması sırasında Cemaaleddin Afgani'ye bağlı olduğu iddia edilen Mirza Rıza Kirmani adlı bir kişi tarafından öldürüldü.