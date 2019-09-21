İran "Ceviz"i Almanya'da gösterilecek

Yönetmenliği İranlı sinemacı Muhammed Rıza Haci Gulami’nin üstlendiği “Ceviz” adlı film, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen 42. Lucas Çocuk ve Gençlik Film Festivali’nde gösterilecek.

"Ceviz" filmi, Hindistan, Danimarka, Almanya, Hollanda, Macaristan ve Singapur'dan katılan 7 filmle festivalin +8 yıl yarışma bölümünde rekabet edecek.

19 Eylül itibariyle başlayan Uluslararası Lucas Çocuk ve Gençlik Film Festivali 26 Eylül’e kadar devam edecek.

Yapımcılığını Seyyid Ahed Mikailzadeh’nin üstlenen “Ceviz” filmi, anne babasının birbirinden ayrılışıyla aynı anda işlediği bir suçtan dolayı ellerinin siyahlaştığını hisseden bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuk, güneş tutulmasını seyretme bahanesiyle annesiyle birlikte çöl ortasında bir köye gider ve orada suç ile ayrılık meselesini kabullenmek zorunda kalır.