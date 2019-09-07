İran yapımı filmler IKBY'de gösteriliyor

Yönetmenliğini Turaj Aslani’nin üstlendiği “Altın Taşıyan Kurye” adlı film bu yıl 7’ncisi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenecek olan Duhok Uluslararası Film Festivali’nde katılma hakkı kazandı.

Bu filmin özeti şöyle: Reza kuriye olarak altın ve mücevherleri atölyelerden kuyumculara taşımaktadır. Bir gün soyulur ve patronu tarafından suçu üstlenmeye zorlanır.

Öte yandan İran-İtalya ortak yapımı “Gecikme” adlı kısa film de söz konusu festivalde gösterilecek.

İranlı sinemacı Ayda Panahi ise Duhok Uluslararası Film Festivali’nin jüri üyesi olarak seçilmişti.

9-16 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak festival, “Dünya Sineması” ve “Kürt Sineması” başlıklı iki bölümde gerçekleştirilecek.