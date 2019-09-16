Türkiye'de "İran Kültürü" adlı kitap ikinci kez basıldı

Yıllardır İran kültürü üzerine araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım'n kaleme adlığı " İran Kültürü" adlı kitap, Pinhan yayınevi tarafından ikinci kez basıldı.

Yıldırım bu kitapta Zerdüşt peygamber ile öğretileri, Zerdüşt'ün kutsal kitabı Avesta, eski İran’da dinler ve dinsel inanışlar, İran dilleri ve Farsçanın gramerinin tarihi seyri, öğüt edebiyatı, hapis şiirleri, Fars edebiyatında tasavvuf konulu kahramanlık anlatıları, İslâm sonrası dönemde Fars dili ve edebiyatının önde gelen klasik çağ şairleri, yazarları ve edebî ürünleri, Fars edebiyatı tarihinde çocuk edebiyatı gibi konuları ele almıştır.

Araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip Prof. Dr. Nimet Yıldırım, bu eserinde İran Kültürü’nün sözlü ve yazılı kaynakları üzerine değerlendirmelerini bir arada sunuyor. Yıldırım, analizlerini sadece klasik tarihsel figürlerle sınırlandırmıyor, aynı zamanda modern çağın ünlü söz ustalarına ve yeni Fars şiirinin kurucularına kadar genişletiyor.