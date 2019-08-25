İran yapımı "Kesim" filmi IKBY'de gösterilecek

İranlı genç yönetmen Aku Zand Karimi ile Saman Hüseyinpur’un ortak yapımı “Kesim” adlı kısa film bu yıl 7’ncisi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenecek olan Duhok Uluslararası Film Festivali’nde katılma hakkı kazandı.

Soğuk bir kışta yaşamlarını sürdürebilmek için ineklerini kesip satmak zorunda kalan bir ailenin hikayesini anlatan kısa film ailenin oğlu bu meseleden üzüntü duyduğu için ineği kurtarmak istiyor.

Irak Kürdistan Bölgesi Gençlik ve Kültür Bakanlığı, Duhok Kültür ve Sanat Müdürlüğü ile Mitosfilm tarafından düzenlenen festival, Irak’ın kuzeyindeki Duhok kentinde yapılacak.

9-16 Eylül tarihlerinde yapılacak festival, “Dünya Sineması” ve “Kürt Sineması” başlıklı iki bölümde gerçekleştirilecek.

Duhok Uluslararası Film Festivali’nde 5 İran yapımı filmi de sinemaseverlerle buluşacak.