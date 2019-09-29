Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yakın koruması öldürüldü

Suud Kralı Selman'ın şahsi koruması Abdülaziz Fagham'ın, bir arkadaşının evinde kişisel anlaşmazlık olduğu iddia edilen bir olay neticesinde öldürüldüğü iddia edildi.

General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu ve siyasi bir suikasta kurban gitmiş olbileceği belirtiyor.

Devlet televizyonunda konuya ilişkin daha fazla açıklamaya yer verilmedi.

Suudiler Twitter'da Fagham'a taziyelerini fotoğraflarını paylaşarak iletti.

Kaynak: Hürriyet