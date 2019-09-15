Suudi Arabistan'da patlamalar sonucu petrol üretimi yüzde 50 azaldı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan 5,7 milyon varil ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti.

Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, günlük yaklaşık 2 milyar varil fit küp ilişkili petrol gazı (APG) üretiminin de durmasına neden olduğunu ve bunun etan ve diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktardı.

Saldırı nedeniyle iç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını belirten bin Selman, şirketin meydana gelen hasarı tespit çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti.

Yahya Seri'den açıklama

Dün Yemen Ordusu Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın petrol devlerinden Aramco'nun iki rafinerisine geniş çaplı İHA’lı operasyon düzenlediklerini açıklamıştı.