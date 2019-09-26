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26 Eylül 2019 - 12:57

Muhammed bin Selman Kaşıkçı cinayetini kabul etti

Muhammed bin Selman Kaşıkçı cinayetini kabul etti

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kendi görev süresinde gerçekleştiğini kabul etti.

Reuters’in haberine göre, Suudi Arabistan’ın Veliaht Prens Muhammed bin Salman, PBS kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kendi görev süresinde gerçekleştiğini kabul etti.

Bu cinayetten haberi olmadığını ısrarla dile getiren bin Selman, "Cemal Kaşıkçı cinayeti, ben görevdeyken gerçekleşti ve tüm sorumluluk bana ait. Ancak söz konusu plandan haberim yoktu" diye konuştu.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

News Code 1881446
Ruya FEREYDUNI

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