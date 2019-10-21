Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da TRT World Forum'da konuştu. Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Teröristler sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyorlar.
- İnsansız hava araçlarını kullanan nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir.
- NATO'nun birleştirici bir vizyonu olmalı, düşmana karşı ortak hareket edilmeli.
- Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır.
- Türkiye'nin ulusal operasyonları Akdeniz ve Karadeniz'de devam etmektedir.
- Türkiye, Akdeniz'de KKTC'nin haklarını koruyacaktır.
- YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor.
- PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.
- Tek hedefimiz sınırlarımızı korumak, güvenli bölge oluşturmayı amaçlıyoruz.
- 200 DEAŞ militanı gözaltına alındı, 300'den fazlası da etkisiz hale getirildi.
- Taahhütler yerine getirilirse Barış Pınarı Harekatı sona erer.
Kaynak: TRT Haber
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