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21 Ekim 2019 - 15:43

Taahhütler yerine getirilirse Barış Pınarı Harekatı sona erer

Taahhütler yerine getirilirse Barış Pınarı Harekatı sona erer

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Taahhütler yerine getirilirse Barış Pınarı Harekatı sona erer." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da TRT World Forum'da konuştu. Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

- Teröristler sosyal medyayı kullanarak hassas bireyleri kandırıyorlar. 

- İnsansız hava araçlarını kullanan nadir ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. 

- NATO'nun birleştirici bir vizyonu olmalı, düşmana karşı ortak hareket edilmeli.

- Bizim operasyonlarımız NATO'nun operasyonlarını tamamlamaktadır.

- Türkiye'nin ulusal operasyonları Akdeniz ve Karadeniz'de devam etmektedir. 

- Türkiye, Akdeniz'de KKTC'nin haklarını koruyacaktır.

- YPG'nin çok fazla maddi destek aldığını görüyoruz bazı müttefiklerimizden. Her silah YPG'ye PKK eliyle veriliyor ve bunlar bize doğrultuluyor.

- PKK ve YPG hiçbir şekilde bizim Kürt ve Suriyeli kardeşlerimizi temsil edemez.

- Tek hedefimiz sınırlarımızı korumak, güvenli bölge oluşturmayı amaçlıyoruz. 

- 200 DEAŞ militanı gözaltına alındı, 300'den fazlası da etkisiz hale getirildi.

- Taahhütler yerine getirilirse Barış Pınarı Harekatı sona erer.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1881948

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