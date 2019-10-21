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21 Ekim 2019 - 09:51

SDG, Resulayn’dan çekildiklerini duyurdu

SDG, Resulayn’dan çekildiklerini duyurdu

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinden sınırdaki Resulayn’dan çekildiklerini duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinden sınırdaki Resulayn’dan çekildiklerini duyurdu. Öte yandan Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalif güçler ise çekilmenin tamamen bitmediğini kaydetti.

SDG sözcüsü Kino Gabriel, “Kentte [Resulayn’da] hiçbir savaşçımız kalmadı” açıklamasını yaptı. Türkiye destekli Suriyeli muhalif grupların sözcüsü Major Youssef Hamoud ise, “Geri çekilme tamamen bitmedi” şeklinde konuştu.

Resulayn, Türkiye’nin Suriye sınırındaki Kürt güçlerinin geriye çekilerek “güvenli bölge” açmak istediği sınır ilçelerinden biri.

Türkiye, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile 17 Ekim Perşembe gecesi imzalanan ateşkes anlaşmasıyla “Barış Pınarı Harekatı”na ara vermişti. Söz konusu anlaşmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG’nin anlaşma bitiş tarihi salı gününe kadar güvenli bölgeden çekilmemesi halinde operasyona devam edeceğini açıklamıştı.

News Code 1881935

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