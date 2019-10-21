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21 Ekim 2019 - 09:27

Soçi'deki Putin-Erdoğan görüşmesinde Esad da masada olabilir

Soçi'deki Putin-Erdoğan görüşmesinde Esad da masada olabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le Soçi'de yapacağı görüşmeyi hatırlatarak "Bir sürpriz yaşanabilir ve Esad masada olabilir" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, '5'e 1 kala' başlıklı bugünkü yazısında ABD ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği arayı yorumladı. 
"Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez" diyen Dilipak, yazısında ayrıca Türkiye'nin Şam yönetimiyle neden ilişki kurmadığını sordu:

"Madem Ankara bütün olanlara rağmen İsrail ve ABD ile temasını bir şekilde sürdürüyor, o zaman Şam yönetimi ile niye görüşmüyor?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleşecek görüşmesini hatırlatan Dilipak ayrıca 'Masada Esad'ın da olabileceğini' iddia etti. 

Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"'Pause' için öngörülen bu 120 saatin sonunda, yani yarın, 22 Ekim’de, Erdoğan ile Putin Soçi’de masaya oturacak. Soçi’de bir sürpriz yaşanabilir ve Esad masada olabilir. Rusların beklentisi bu yönde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Biz 1998 yılında yapılan 'Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla, henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz' diyor."

Kaynak: Sputnik

News Code 1881931
Azar MAHDAVAN

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