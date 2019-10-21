Erdoğan: Terör örgütleriyle masaya oturmayız

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz terör örgütleriyle masaya oturmadık, oturmayacağız. Kuzey Suriye'de 30 bin TIR araç gereç buraya sokuluyorsa ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenler bunu ne ile izah edecek? Bu demokrasinin uluslararası siyasetin neresinde yazıyor? Söylesinler.

Küreselleşmeyi yok saymak yerine insanlığı daha iyi bir geleceğe getirmenin manivelası olarak kullanmalıyız.

Tüm ülkeler ve toplumlar kendi geleceklerini tehdit altına sokuyor demektir. Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil. AB ülkeleri dahil. Hepsi. Hani siz teröre karşıydınız? Ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bu terör örgütleri NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Burada hep birlikte samimi olarak teröre karşı olanlar bunun ispatını yapmak zorundadır. Hangi uluslararası terör toplantısına girersek önce bunun hesabını sorun. Sizi biz tanırız deyin. Teröristlerle nasıl yan yana olduğunuzu dirsek temasında olduğunuzu biliyoruz deyin. Uluslararası camiada hesaba çekin.

Türkiye sadece bölgesinde değil dünyanın dört bir yanında sorumluluğunu yerine getirmek için şartları zorluyor. BM'de tüm ülkelerin daimi üye olabileceği yeni reformu hayata geçirebilmeliyiz. Dünya Birinci Dünya Savaşı sonrası dünya değil. Öyleyse bu reformu yapmak lazım.

Bizi terör örgütlerinin kalemşörlerinden değil, bizden dinleyin bizden. Biz bunu istiyoruz. Bizi yeminli Türkiye düşmanlarının söyledikleriyle değerlendirmek yerine gelip burada neler yaşandığına bakın. Filtreleriniz bir kenara bırakın, açık, şeffaf, hasbi olun.

120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın bizim Rusya seyahatimiz var. Bu seyahatte sayın Putin'le bu süreci ele alacak ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız.”

Kaynak: Rudaw