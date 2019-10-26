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26 Ekim 2019 - 11:09

Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız." dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi mutabakatının gayet normal ve planlandığı gibi gittiğini belirterek, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız." dedi.

Etnik temizliğin bu kadar kolay kullanılacak bir laf olmadığını dile getiren Akar, "Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

News Code 1882053

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